"الأمن السيبراني" يحذر من عدة ثغرات خطيرة في "جوجل كروم" و "فاير فوكس"

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح " جوجل كروم "
وأوضح المركز في بيان أن التهديدات التي تمثلها الثغرات المكتشفة تمكن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت والكشف والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة " 87.04280.66، حيث دعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
كما أصدر المركز، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بشأن عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح " فاير فوكس "، حيث يمكن للمهاجم تجاوز القيود الأمنية من خلال الثغرات وتعطل المتصفح وتنفيذ برمجيات خبيثة.
ويمكن الاطّلاع على توضيح تحديثات جوجل كروم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .
ويمكن الاطّلاع على توضيح تحديثات " فاير فوكس " عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .