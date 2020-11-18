برامج تدريب وتوظيف في كلية علوم الطيران

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (إحدى كليات التميز الحكومية)، اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في (المسار العسكري والمسار المدني) للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.
وأوضحت أن الفرص المتاحة في مسار التدريب العسكري: إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)، ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)، إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)، ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)، اتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار).
وقالت أن شروط القبول في المسار العسكري: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه، اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم)، إجتياز المقابلة الشخصية، قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن مزايا المسار العسكري: تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات)، يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب، علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة، فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين، توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.
أما تخصصات مسار التدريب المدني: هياكل ومحركات (صيانة الطائرات)؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية، إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، إجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مكافأة مالية أثناء فترة التدريب، منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات، فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية، مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل؛ بينما يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/4/2هـ حتى الخميس الموافق 1442/6/15هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .