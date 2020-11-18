بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباءًا : لن أنزل إلى هذا المستوى

واشنطن (صدى):
رد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تغريدة ترامب التي نعته فيها بـ”الغباء”.
وقال بولتون : “أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بطريقة ما”.
وأضاف بولتون : “أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية، لن أنزل إلى هذا المستوى”. وتابع: “أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر”.
وتابع : “الصمت ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة للحزب الجمهوري، وأفهم أن الناس قلقون بشأن قاعدة الرئيس، تحدثوا إلى قاعدة الرئيس وأخبروهم بالحقيقة، أعتقد أنهم يستطيعون قبولها”.
ويذكر أن ترامب قد انتقد مستشاره السابق بولتون، في تغريدة، قائلا: إنه “كان واحدا من أغبى الأشخاص” الذين عمل معهم في إدارته.