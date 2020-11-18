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بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباءًا : لن أنزل إلى هذا المستوى

Time منذ 13 دقيقة
Views 1262
بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباءًا : لن أنزل إلى هذا المستوى

واشنطن (صدى):
رد جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تغريدة ترامب التي نعته فيها بـ”الغباء”.

وقال بولتون : “أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بطريقة ما”.

وأضاف بولتون : “أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية، لن أنزل إلى هذا المستوى”. وتابع: “أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر”.

وتابع : “الصمت ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة للحزب الجمهوري، وأفهم أن الناس قلقون بشأن قاعدة الرئيس، تحدثوا إلى قاعدة الرئيس وأخبروهم بالحقيقة، أعتقد أنهم يستطيعون قبولها”.

ويذكر أن ترامب قد انتقد مستشاره السابق بولتون، في تغريدة، قائلا: إنه “كان واحدا من أغبى الأشخاص” الذين عمل معهم في إدارته.

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أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

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