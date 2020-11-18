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وزير الطاقة يحذر من الرد السلبي لسوق النفط على من لا يلتزمون بالاتفاقيات

Time منذ 28 دقيقة
Views 1301
وزير الطاقة يحذر من الرد السلبي لسوق النفط على من لا يلتزمون بالاتفاقيات

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استقرار أسعار النفط أهم من وصوله لمستوى سعري مرتفع، مشيراً إلى أن التذبذب بين الصعود والهبوط، هو ما يقلق وزراء الطاقة.

وقال الوزير إن اجتماع دول أوبك، ناقش تجاوز بعض الدول للحصص المستهدفة في اتفاق خفض إنتاج النفط، مؤكداً على تعهد تلك الدول بالامتثال الكامل خلال المرحلة المقبلة.

وحذَّر الوزير من الرد السلبي للسوق على من لا يلتزمون بالاتفاقيات، مطالباً دول المجموعة بالاستعداد للعمل وفق متطلبات السوق قائلاً "إننا يجب أن نكون مستعدين لتعديل شروط اتفاقنا إذا لزم الأمر". في إشارة منه إلى ضرورة المرونة في تعديل اتفاق تخفيض الإنتاج الحالي، إذا اقتضى الأمر.

وعن رؤيته لقرار "أوبك بلس" في اجتماع نهاية نوفمبر الجاري والأول بتمديد الخفض الحالي بواقع 7.7 مليون برميل إلى يناير، أكد إن المتغيرات سريعة جداً، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، سواء كان تمديد الخفض الحالي أو تعميقه، أو تخفيفه وفق الاتفاق المبرم في أبريل الماضي.

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أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

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