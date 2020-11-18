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إغلاق معمل أبحاث لجوالات «سامسونج» بسبب كورونا

Time منذ 42 دقيقة
Views 1400
إغلاق معمل أبحاث لجوالات «سامسونج» بسبب كورونا

وكالات (صدى):
أغلقت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس، اليوم الأربعاء، أحد معامل أبحاث الهواتف الجوالة في مدينة سوون جنوب العاصمة سول مؤقتا.

وجاء ذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المعمل بفيروس كورونا؛ حيث أمرت كل العاملين في مبنى المعمل بالعمل من منازلهم، في حين يغلق الطابق الذي ظهرت فيه الإصابة حتى يوم الجمعة المقبل.

وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات اليومية المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 313 حالة اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أغسطس الماضي.

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أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

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