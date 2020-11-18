إغلاق معمل أبحاث لجوالات «سامسونج» بسبب كورونا

وكالات (صدى):
أغلقت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس، اليوم الأربعاء، أحد معامل أبحاث الهواتف الجوالة في مدينة سوون جنوب العاصمة سول مؤقتا.
وجاء ذلك بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المعمل بفيروس كورونا؛ حيث أمرت كل العاملين في مبنى المعمل بالعمل من منازلهم، في حين يغلق الطابق الذي ظهرت فيه الإصابة حتى يوم الجمعة المقبل.
وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات اليومية المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 313 حالة اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أغسطس الماضي.