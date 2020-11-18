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«الحصيني»: انتشار سحب «النفيض» البيضاء على الرياض (صور)

Time منذ ساعة
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«الحصيني»: انتشار سحب «النفيض» البيضاء على الرياض (صور)

الرياض (صدى):
أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن العاصمة الرياض تشهد، صباح اليوم الأربعاء الساعة السادسة صباحًا غائمة جزئية بسحب النفيض باللون الأبيض.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن تلك السحب هي سحب منخفضة تتجمع بعد سقوط الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة"، فيما وصلت في الرياض 88% وتتحرك وفقا لحركة الرياح السطحية وهي غير ممطرة لكنها علامة من علامات الخصب.

‏وقال" الحصيني" أن الأجواء منذ فجر اليوم، تميل للبرودة الى باردة على معظم المناطق عدا منطقة مكة المكرمة معتدلة فجراً، ومتوقع أمطار متفاوتة على أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، كما متوقع رياح متوسطة على الشرقية، وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.

وتوقع الأسبوع القادم أن تشمل الأمطار الرياض، والتغيير وارد، لافتًا إلى أن هناك حالتين جويتين ممطرتين: الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه والتغيير وارد، مضيفًا أنه بعد صلاة الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.

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أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

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