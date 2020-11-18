الأعداد السابقة للصحيفة

السماح بالتفتيش عن بُعد بمرافق الإيواء السياحي ومكافآت لمن يرصد مخالفات

Time منذ ساعة
Views 1661
السماح بالتفتيش عن بُعد بمرافق الإيواء السياحي ومكافآت لمن يرصد مخالفات

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة السياحة عن ملامح لائحة " مرافق الإيواء السياحي " الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً ، وتتضمن عدة تعديلات أوإستحداث بنود لأول مرة منها مايلي :

1- أن يكون للمفتش بطاقة تعريفية رسمية يوضح فيها المعلومات الأساسية ، وحساب إلكتروني خاص بالتفتيش عن بعد .

2- منح مكافأة تشجيعية تُخصم من الغرامة لمن يساهم " من غير المفتشين " عن مخالفة بقطاع مرافق الإيواء السياحي .

3- حظر ممارسة نشاط الإيواء السياحي بدون ترخيص ، وفقاً لـ"الوطن " .

4- يجوز للوزارة تعديل فئة أو درجة تصنيف مرفق الإيواء وفقاً لإجراءات ومؤشرات " تقييم السياح ، تقييم الزيارات ، مؤشر الشكاوى ، مؤشر المفتش لخفي ، إحداث تعديلات بالمنشأة .

5- التأكيد على إجراءات اشتراطات الترخيص .

Time واتساب

أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

أخر الأخبار

«فستان» رانيا يوسف يثير الجدل والانتقادات
«فستان» رانيا يوسف يثير الجدل والانتقادات
Time منذ دقيقتين Views 0
"أرامكو" تجمع 8 مليارات من السندات الدولارية
"أرامكو" تجمع 8 مليارات من السندات الدولارية
Time منذ 8 دقائق Views 1164
بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباءًا : لن أنزل إلى هذا المستوى
بولتون بعد أن وصفه ترامب بالشخص الأكثر غباءًا : لن أنزل إلى هذا المستوى
Time منذ 12 دقيقة Views 1243
وزير الطاقة يحذر من الرد السلبي لسوق النفط على من لا يلتزمون بالاتفاقيات
وزير الطاقة يحذر من الرد السلبي لسوق النفط على من لا يلتزمون بالاتفاقيات
Time منذ 27 دقيقة Views 1296
بالفيديو.. خدمة تساعد الفرد على معرفة مسميات الوظائف الحكومية والمهارات المطلوبة لها
بالفيديو.. خدمة تساعد الفرد على معرفة مسميات الوظائف الحكومية والمهارات المطلوبة لها
Time منذ 32 دقيقة Views 1388
ضبط ثلاث شاحنات ترمي المخلفات في الأماكن الممنوعة غرب الدمام
ضبط ثلاث شاحنات ترمي المخلفات في الأماكن الممنوعة غرب الدمام
Time منذ 37 دقيقة Views 1293
إغلاق معمل أبحاث لجوالات «سامسونج» بسبب كورونا
إغلاق معمل أبحاث لجوالات «سامسونج» بسبب كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1399
هدى المفتي ترد على منتقدي نشرها قميص بألفاظ نابية
هدى المفتي ترد على منتقدي نشرها قميص بألفاظ نابية
Time منذ 46 دقيقة Views 522
فوائد مذهلة لـ "حمام الشوفان" لبشرتك في الشتاء
فوائد مذهلة لـ "حمام الشوفان" لبشرتك في الشتاء
Time منذ 51 دقيقة Views 1188
وظائف شاغرة في شركة السعودية للتموين
وظائف شاغرة في شركة السعودية للتموين
Time منذ 57 دقيقة Views 1580