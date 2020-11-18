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بالفيديو.. مواطن يحول الأحجار الطبيعية بنجران لمنحوتات تراثية مبدعة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1421
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بالفيديو.. مواطن يحول الأحجار الطبيعية بنجران لمنحوتات تراثية مبدعة

نجران (صدى):
نجح مواطن بمنطقة نجران في تحويل الأحجار الطبيعية إلى منحوتات فنية رائعة تعبر كل منحوتة عن قصة ورؤية مختلفة .

وأكد النحات " حسن آل شكوان " أن التجربة بدأت في تزيين الوجهة الخارجية لمنزله بالأحجار ، وبعدها عمم التجربة مستخدماً جميع أنواع الأحجار في نجران بأشكالها المختلفة ، وفقاً للعربية .

وأضاف أنه شارك في مهرجانات داخل المملكة وخارجها ، لكنه يرى أن ثقافة فن النحت لا زالت تواجه جهل البعض بأهميتها ومغزاها الفني ، إلا أنه يأمل في التغيير نظراً للبُعد الفني لدى الكثير من المواطنين المتمسكين بالحضارة والتراث .

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أحدث التعليقات

ابو سعود
المخرج عاوز كدا مايستحي
🚴‍♀️
لماذا لا نكون اقوى من ايران....؟ لو وظفنا ربع مشتريات الاسلحه التي ذهبت لامريكا على مدى عقود في صناعه وتطوير اسلحتنا لكنا القوه العظمى بالمنطقه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
بلال
افا يعني ماحققنا الاهداف كاملة
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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