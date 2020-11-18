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تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الأربعاء مستهل التعاملات، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 ، إلى نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) مقابل نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

العبدلي
ياشيخ ادفع وانت مبتسم افتكينا من النقل والملاس والحذية ومستلزمات المدارس وتطمنا هلى اولادنا ماراحوا بعيد ......وغيرها مافي ياstc وماشاء الله نبارك الله
خبير زمانه
في النظام الدولي يتم بناء القوة للتكافي مع الخصم مثل الصين وروسيا مع امريكا وباكستان مع الهند ... مايوفف ايران هو بناء قوه عسكريه اقوى منها لبناء توازن متكافي ومرعب اما البقاء ننتظر دعم امريكا او غيرها لن يحمي بلادنا ولن ترتدع ايران ؟؟؟
خالد
هههههههههه ترامب ورط ... عارف انه بيدخل السجن ..ماسكين عليه بلاوي ومنها تلقيه رشاوي ترامب صاير مثل الفقراوي النصر . ماغير يقدم احتجاجات ههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
الخاسر الاكبر من هزيمه ايران ..هي امريكا....فقط.. احسبوا على مدى عقود كم ترليون من الدولارات شفطتها امريكا باستخدام فززاعه ايران...؟
أبو نواف
سدها بطاقيه وكان 🙈

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