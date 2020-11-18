تراجع أسعار الذهب اليوم في المملكة

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الأربعاء مستهل التعاملات، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.
كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 ، إلى نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) مقابل نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، الثلاثاء.