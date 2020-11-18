الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 49 دقيقة
Views 1563
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق ( الرياض، القصيم ،الحدود الشمالية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ،الجوف). في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير،الباحة ،مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه ... اقتلوه قبل يرتكب جريمه اخرى بسبب مرضه
ابو عمار
اوكي
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع

أخر الأخبار

مقطع تاريخي للملك عبدالله في قمة العشرين بواشنطن
مقطع تاريخي للملك عبدالله في قمة العشرين بواشنطن
Time منذ 16 دقيقة Views 1326
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 49 دقيقة Views 1563
" خائنة " تشعل النيران في عشيقها خوفًا من الفضيحة
" خائنة " تشعل النيران في عشيقها خوفًا من الفضيحة
Time منذ 57 دقيقة Views 535
ترامب يقيل المسؤول عن أمن الانتخابات بعد نفيه لعمليات التزوير
ترامب يقيل المسؤول عن أمن الانتخابات بعد نفيه لعمليات التزوير
Time منذ ساعة Views 1675
رد الأمير سلطان بن سعود على من يرى أن مزادات الإبل "غسيل أموال"
رد الأمير سلطان بن سعود على من يرى أن مزادات الإبل "غسيل أموال"
Time منذ ساعة Views 1851
فوز سهل للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022
فوز سهل للبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022
Time منذ ساعتين Views 1773
أم وابنتها يديران تطبيقا " مخلا " ويجنيان ملايين الجنيهات
أم وابنتها يديران تطبيقا " مخلا " ويجنيان ملايين الجنيهات
Time منذ ساعتين Views 663
إضافة "الجنس الثالث" في رخص القيادة بنيويورك
إضافة "الجنس الثالث" في رخص القيادة بنيويورك
Time منذ ساعتين Views 718
إندونيسيا تعاقب رافضي وضع الكمامة بحفر قبور ضحايا كورونا!
إندونيسيا تعاقب رافضي وضع الكمامة بحفر قبور ضحايا كورونا!
Time منذ ساعتين Views 1758
مراهق يقتل طفلا بعد فشله في اغتصابه
مراهق يقتل طفلا بعد فشله في اغتصابه
Time منذ 3 ساعات Views 1059