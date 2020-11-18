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هدية " مسمومة " من قطر للرئيس التونسي

Time منذ 47 دقيقة
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هدية " مسمومة " من قطر للرئيس التونسي

ماجد القزيز (صدى):
أثارت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قطر جدلا واسعا، لا سيما تعيينه، رئيسًا لجمعية قطرية للقانون الدستوري.

واستنكر سياسيون قبول قيس سعيد برئاسة " الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري " التي أعلنت قطر عن تأسيسها بمناسبة زيارة سعيّد للدوحة.

وسخر نشطاء من تأسيس قطر لهذه الجمعية ،معتبرينها محاولة لاستمالة الرئيس التونسي باعتباره مختصًا في القانون الدستوري.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية، قائلا: " كان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة " .

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أحدث التعليقات

abdul
" ... قائلا: " كان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة " . رئيس الدولة ادرى بما ينفع ويضر، وحسابه امام شعبه الحر.
abdul
هي سيساوية، لا اخونجية ولا قطرية ولا تركية.
abdul
الطيور على اشكالها تقع .
abdul
مشهد آخر من مشاهد الانهزام للمتصهينيين العرب، ولتبع " لك العُتبى يا نتن ياهو حتي ترضى "
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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