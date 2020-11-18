هدية " مسمومة " من قطر للرئيس التونسي

ماجد القزيز (صدى):
أثارت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قطر جدلا واسعا، لا سيما تعيينه، رئيسًا لجمعية قطرية للقانون الدستوري.
واستنكر سياسيون قبول قيس سعيد برئاسة " الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري " التي أعلنت قطر عن تأسيسها بمناسبة زيارة سعيّد للدوحة.
وسخر نشطاء من تأسيس قطر لهذه الجمعية ،معتبرينها محاولة لاستمالة الرئيس التونسي باعتباره مختصًا في القانون الدستوري.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية، قائلا: " كان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة " .
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