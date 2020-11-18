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الأمير تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن

Time منذ 5 ساعات
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الأمير تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن

الرياض (صدى):
وجه الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق، رسالة إلى جو بايدن، محذرًا إياه من تكرار أخطاء الماضي مع إيران.

وعلق الأمير تركي الفيصل، في كلمته بمؤتمر "المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية"، على تصريحات بايدن بأنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا التزمت طهران بالاتفاق.

وقال الأمير: " بينما نطمح في أن تعود إيران كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي، تجربة السنوات الأربعين الماضين مع النظام الإيراني ليست مشجعة، لذلك، إعادة الانضمام إلى الاتفاق كما هو، لن تخدم الاستقرار في منطقتنا ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه ... اقتلوه قبل يرتكب جريمه اخرى بسبب مرضه
ابو عمار
اوكي
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع

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