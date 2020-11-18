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" بن مساعد " يعلق على عودة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية: " احترموا عقولنا "

Time منذ 6 ساعات
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" بن مساعد " يعلق على عودة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية: " احترموا عقولنا "

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، على إعلان السلطة الفلسطينية لعودة العلاقة مع إسرائيل والتنسيق الكامل معها.

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على أنه من حق فلسطين أن تفعل ما تراه في مصلحتها وإن كان بالتنسيق مع إسرائيل، إلا أنه استنكر الشعارات التي رفعتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية لتخوين العرب بعد اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وقال "بن مساعد" عن السلطة الفلسطينية : " من حقها أن تفعل ما تراه يحقق مصالحها.. ولكن ماذا عن الإجتماع الذي عُقِد قبل شهرين تقريبًا الشهير بـ " فيش عنّا أميّي متل غيرنا " والذي وزع اتهامات الخيانة على كل ما يمت للخليج بصلة..؟!..احترموا عقولنا ".

وكانت السلطة الفلسطينية وصفت عدد من الدول العربية بالخيانة لعقد اتفاقيات مع إسرائيل بما يحقق مصلحة القضية الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه ... اقتلوه قبل يرتكب جريمه اخرى بسبب مرضه
ابو عمار
اوكي
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع
Fahd ali
معليش الغربيه الخير صحيح ميه بالميه انا كنت عند الفرع بعد العشاء وماحصلت الباقه موقوفه المفروض يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وشركة الاتصالات وتخفيض اسعار الباقات بنسبة ٤٠% نظرا لظروف الأسر فليس من المعقول أن يدفع رب اسره مبلغ ١٠٠٠ ريال قيمة نت شهريا وهذا الحاصل والغيض اننا ندفع رسوم على خدمات سيئة لا تصل للعميل بالشكل المطلوب والصيانه لا يوجد تغيير والألياف البصريه لم تفعل وتركيب في عدد كبير من المواقع

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