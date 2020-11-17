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تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن

Time منذ 51 دقيقة
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تركي الفيصل يوجه رسالة لجو بايدن

الرياض (صدى):
وجه الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات الأسبق، رسالة إلى جو بايدن، محذرًا إياه من تكرار أخطاء الماضي مع إيران.

وعلق الأمير تركي الفيصل، في كلمته بمؤتمر "المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية"، على تصريحات بايدن بأنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا التزمت طهران بالاتفاق.

وقال الأمير: " بينما نطمح في أن تعود إيران كدولة مسالمة ضمن المجتمع الدولي، تجربة السنوات الأربعين الماضين مع النظام الإيراني ليست مشجعة، لذلك، إعادة الانضمام إلى الاتفاق كما هو، لن تخدم الاستقرار في منطقتنا ".

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أحدث التعليقات

ام همس
امين عشان تخلدين في جهنم مكانك المناسب لشكلك ولعقلك نسال الله العافيه الحمد لله على نعمه الاسلام والحجاب اللهم ثبتنا يارب حتى نلقاك
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
للصبرررررررررررر حدوووووووووووووود 22 نوفمبر 2020 سيطرئ تحديث لقنواتنا وبرامجنا الرياضية سيكون هناك نسف كامل للمهازل التي تحدث في البرامج الرياضية وتكليف كفاءات قيادية قادرة على تغيير الصورة الهزيلة بالبرامج الرياضية نعم للصبر حدوووووووووووووود
زعيم اااسيا
على بالهم اذا اخذو ملعب الهلال بيحققون مثله بطوله دوري اسيااا شكلهم ناسين اسم ناديهم القواطي القرنبعني يحبون البلاش
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف للمخيخ في العلباء .. .. وذالك برصعهاا بمسمارين طول والثالث عليهما باالعرض ، وان شاء الله تطيب ,,

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