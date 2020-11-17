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جيوفينكو: في الهلال نلعب على مبدأ عدم الخسارة..وأعتذر عن تصريحاتي الأخيرة

Time منذ ساعة
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جيوفينكو: في الهلال نلعب على مبدأ عدم الخسارة..وأعتذر عن تصريحاتي الأخيرة

نواف السالم (صدى):
اعتذر النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال، عن تصرفاته وتصريحاته خلال الفترة الماضية.

وقال جيوفينكو: " أعتذر عن التصريحات التي أطلقتها بعد مباراة أبها، كان هناك حالة حزن بعد الخسارة وطبيعي أن ترتكب مثل هذه الأخطاء " .

وأضاف: " أعترف أن ردود أفعالي مؤخراً في المباريات غير جيدة، وأعتذر عن ذلك ولكن عندما تلعب من أجل تحقيق الفوز لابد أن تظهر " .

وتابع: " في الهلال نلعب على مبدأ عدم الخسارة لذلك لا يوجد أمامنا خيارات كثيرة على عكس الأندية التي لعبت فيها في السابق ".

وأشار إلى أنه يواجه صعوبة في إحراز الأهداف بسبب وجوده في مركز 10 على عكس ما كان يلعب في الاندية السابقة، قائلا: " دائما ألعب مهاجم، ولم أكن ألعب في مركز 10 كما هو الحال الان مع الهلال، لذلك أعتبر أن الأمر صعباً بالنسبة لي لكن مع ذلك حققنا بطولات وإنجازات " .

وأكد أنه يريد التركيز مع الهلال لتحقيق أكثر عدد من الألقاب، قائلا: " عقدي ينتهي مع الهلال في يونيو 2022م ومن المبكر أن نتحدث عن مستقبلي، ليس لدي مشاكل مع النادي ويروق لي اللعب للهلال " .

وأَضاف: " الهلال الفريق المفضل والمحبب لدى الجميع، لذلك لابد أن نبقى في أعلى المستويات وكما يحب أن يراه الجمهور " .

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أحدث التعليقات

ام همس
امين عشان تخلدين في جهنم مكانك المناسب لشكلك ولعقلك نسال الله العافيه الحمد لله على نعمه الاسلام والحجاب اللهم ثبتنا يارب حتى نلقاك
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
للصبرررررررررررر حدوووووووووووووود 22 نوفمبر 2020 سيطرئ تحديث لقنواتنا وبرامجنا الرياضية سيكون هناك نسف كامل للمهازل التي تحدث في البرامج الرياضية وتكليف كفاءات قيادية قادرة على تغيير الصورة الهزيلة بالبرامج الرياضية نعم للصبر حدوووووووووووووود
زعيم اااسيا
على بالهم اذا اخذو ملعب الهلال بيحققون مثله بطوله دوري اسيااا شكلهم ناسين اسم ناديهم القواطي القرنبعني يحبون البلاش
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. اهبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف للمخيخ في العلباء .. .. وذالك برصعهاا بمسمارين طول والثالث عليهما باالعرض ، وان شاء الله تطيب ,,

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