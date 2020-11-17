غوميز: أرشح الشهراني والبريك للاحتراف..والبليهي ساعدني في ترديد النشيد

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم نادي الهلال بافيتيمبي غوميز، أنه في تجربته الكروية الطويلة لم يمر عليه مجموعة بهذا الانسجام كما حصل له مع الهلال.
وعن اللاعبين المحليين الذين يرشحهم غوميز للاحتراف بأوروربا، قال: " أرشح ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف، فهم يملكون لياقة بدنية عالية " ، مشيرا إلى أن سالم الدوسري هو أفضل لاعب سعودي في الملاعب حاليا.
وأعرب غوميز عن افتقاده لمحمد الشلهوب كثيرا، قائلا: " أتذكره كل يوم وأفتقد حديثه قبل المباراة وإشعال روح التنافس، وكان يعطيني النصيحة الأنسب قبل كل مباراة لأنه يملك قراءة المباراة " .
ووصف علاقته بعلي البليهي بأنها مميزة، قائلا: " إنها من ضمن علاقات مميزة كثيرة بالفريق، فهو بسيط ومتواضع وهي ميزات موجودة بكثرة في لاعبي الهلال " .
وعن ترديده النشيد الوطني في لقاء الاتفاق قال: " كنت مترددًا في ترديد السلام الملكي السعودي لأنني لا أحفظه بشكل جيد لكن علي البليهي قال لي قف بجانبي وسأردد النشيد بصوت عالي وهذا سيساعدك " .
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