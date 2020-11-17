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غوميز: أرشح الشهراني والبريك للاحتراف..والبليهي ساعدني في ترديد النشيد

Time منذ 11 دقيقة
Views 1216
غوميز: أرشح الشهراني والبريك للاحتراف..والبليهي ساعدني في ترديد النشيد

ماجد محمد (صدى):
أكد نجم نادي الهلال بافيتيمبي غوميز، أنه في تجربته الكروية الطويلة لم يمر عليه مجموعة بهذا الانسجام كما حصل له مع الهلال.

وعن اللاعبين المحليين الذين يرشحهم غوميز للاحتراف بأوروربا، قال: " أرشح ياسر الشهراني ومحمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف، فهم يملكون لياقة بدنية عالية " ، مشيرا إلى أن سالم الدوسري هو أفضل لاعب سعودي في الملاعب حاليا.

وأعرب غوميز عن افتقاده لمحمد الشلهوب كثيرا، قائلا: " أتذكره كل يوم وأفتقد حديثه قبل المباراة وإشعال روح التنافس، وكان يعطيني النصيحة الأنسب قبل كل مباراة لأنه يملك قراءة المباراة " .

ووصف علاقته بعلي البليهي بأنها مميزة، قائلا: " إنها من ضمن علاقات مميزة كثيرة بالفريق، فهو بسيط ومتواضع وهي ميزات موجودة بكثرة في لاعبي الهلال " .

وعن ترديده النشيد الوطني في لقاء الاتفاق قال: " كنت مترددًا في ترديد السلام الملكي السعودي لأنني لا أحفظه بشكل جيد لكن علي البليهي قال لي قف بجانبي وسأردد النشيد بصوت عالي وهذا سيساعدك " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، الدم مايضيع .. .. وبإذن الله يشنقون الجاني المجرم ...
ابوسلطان
هههههه شكلك تحب الخرقه من شان تمسحبها الشنطة لاجاها موية
بوسيف
الله يشفيك و تقوم بالسلامة بوناصر وترجع لأرض الوطن سالم غانم
سنافي
التدخين ابتلاء ومسألة الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب هذا الواقع يافيلسوف تتبع الغرب ياضعيف الإيمان أستغفر الله

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