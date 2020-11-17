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الجهني عن طقس آخر نوفمبر: حالة لم تحدث منذ 12 عامًا

Time منذ 42 دقيقة
Views 2010
الجهني عن طقس آخر نوفمبر: حالة لم تحدث منذ 12 عامًا

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، أن فترة أواخر شهر نوفمبر الجاري ستشهد حالة لم تحدث منذ 12 عامًا.

ونشر الجهني خريطة عن توقعات حالة الطقس، قائلا: " ما يظهر في الخرائط صراحة لم يحدث منذ عام 2008/1429 ".

وأوضح أن الخرائط تكشف عن توافق لحالة مدارية في مسار إيجابي مع كتلة علوية باردة ومنخفض جوي، مضيفا: " نادراً ما تحدث وعادة تكون الامطار غزيرة على نطاق واسع ".

وكان الجهني قد توقع أن تتأثر السواحل الغربية وحائل بأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، من مساء الخميس، وتستمر الفرص حتى صباح السبت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، الدم مايضيع .. .. وبإذن الله يشنقون الجاني المجرم ...
ابوسلطان
هههههه شكلك تحب الخرقه من شان تمسحبها الشنطة لاجاها موية
بوسيف
الله يشفيك و تقوم بالسلامة بوناصر وترجع لأرض الوطن سالم غانم
سنافي
التدخين ابتلاء ومسألة الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب هذا الواقع يافيلسوف تتبع الغرب ياضعيف الإيمان أستغفر الله

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