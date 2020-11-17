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" بن مساعد " يعلق على عودة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية: " احترموا عقولنا "

Time منذ 51 دقيقة
Views 2061
" بن مساعد " يعلق على عودة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية: " احترموا عقولنا "

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، على إعلان السلطة الفلسطينية لعودة العلاقة مع إسرائيل والتنسيق الكامل معها.

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على أنه من حق فلسطين أن تفعل ما تراه في مصلحتها وإن كان بالتنسيق مع إسرائيل، إلا أنه استنكر الشعارات التي رفعتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية لتخوين العرب بعد اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وقال "بن مساعد" عن السلطة الفلسطينية : " من حقها أن تفعل ما تراه يحقق مصالحها.. ولكن ماذا عن الإجتماع الذي عُقِد قبل شهرين تقريبًا الشهير بـ " فيش عنّا أميّي متل غيرنا " والذي وزع اتهامات الخيانة على كل ما يمت للخليج بصلة..؟!..احترموا عقولنا ".

وكانت السلطة الفلسطينية وصفت عدد من الدول العربية بالخيانة لعقد اتفاقيات مع إسرائيل بما يحقق مصلحة القضية الفلسطينية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، الدم مايضيع .. .. وبإذن الله يشنقون الجاني المجرم ...
ابوسلطان
هههههه شكلك تحب الخرقه من شان تمسحبها الشنطة لاجاها موية
بوسيف
الله يشفيك و تقوم بالسلامة بوناصر وترجع لأرض الوطن سالم غانم
سنافي
التدخين ابتلاء ومسألة الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب هذا الواقع يافيلسوف تتبع الغرب ياضعيف الإيمان أستغفر الله

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