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بالفيديو.. غوميز: " سأبكي كثيرًا عندما أغادر السعودية "

Time منذ 55 دقيقة
Views 1576
بالفيديو.. غوميز: " سأبكي كثيرًا عندما أغادر السعودية "

ماجد محمد (صدى):
أعرب نجم نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، عن حبه للمملكة ولنادي الهلال، مؤكدًا أن كرم السعوديين لا يضاهى.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " الدوري مع وليد "، أنه سيبكي كثيرًا عندما يضطر إلى مغادرة المملكة نهائيًا؛ إذ أنه لا يعتبر نفسه أجنبيًا بل مواطنًا سعوديًا.

وأردف: " إن سألني الفرنسيون عن السعودية سأقول نسبة الأمان كبيرة وتعتبر أفضل الدول "، مشيرًا إلى أنه شاهد تاريخ وحضارة كبيرة للمملكة في المتحف السعودي.

وعبّر عن سعادته بانضمام صالح الشهري إلى المنتخب الوطني الأول، قائلًا: " أراهن على إمكاناته ".

وأضاف: " المعيوف علمني الكثير من الأمور الخاصة بالقهوة وعلوم الرجاجيل "، متابعًا: " عموري ولاعبين سعوديين أخبروني أنه غير مقبول اجتماعيًا رفض القهوة ".

وعن انضمامه للهلال، قال: " قبل مجيئي للهلال سألت عن النادي والكل أجمع بأنه النادي الأفضل في آسيا ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، الدم مايضيع .. .. وبإذن الله يشنقون الجاني المجرم ...
ابوسلطان
هههههه شكلك تحب الخرقه من شان تمسحبها الشنطة لاجاها موية
بوسيف
الله يشفيك و تقوم بالسلامة بوناصر وترجع لأرض الوطن سالم غانم
سنافي
التدخين ابتلاء ومسألة الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى علام الغيوب هذا الواقع يافيلسوف تتبع الغرب ياضعيف الإيمان أستغفر الله

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