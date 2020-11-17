بالفيديو.. غوميز: " سأبكي كثيرًا عندما أغادر السعودية "

ماجد محمد (صدى):
أعرب نجم نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، عن حبه للمملكة ولنادي الهلال، مؤكدًا أن كرم السعوديين لا يضاهى.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " الدوري مع وليد "، أنه سيبكي كثيرًا عندما يضطر إلى مغادرة المملكة نهائيًا؛ إذ أنه لا يعتبر نفسه أجنبيًا بل مواطنًا سعوديًا.
وأردف: " إن سألني الفرنسيون عن السعودية سأقول نسبة الأمان كبيرة وتعتبر أفضل الدول "، مشيرًا إلى أنه شاهد تاريخ وحضارة كبيرة للمملكة في المتحف السعودي.
وعبّر عن سعادته بانضمام صالح الشهري إلى المنتخب الوطني الأول، قائلًا: " أراهن على إمكاناته ".
وأضاف: " المعيوف علمني الكثير من الأمور الخاصة بالقهوة وعلوم الرجاجيل "، متابعًا: " عموري ولاعبين سعوديين أخبروني أنه غير مقبول اجتماعيًا رفض القهوة ".
وعن انضمامه للهلال، قال: " قبل مجيئي للهلال سألت عن النادي والكل أجمع بأنه النادي الأفضل في آسيا ".