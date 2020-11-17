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مجلس الوزراء يوافق على النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون

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مجلس الوزراء يوافق على النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تطبيق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته 39 القاضيين باعتماد القانون "النظام" الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي والقانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما جرى خلاله من بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا صقيع وليس ضباب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
مايدخل عليهم طير ، لو هو طير من السماء ، مايدخل عليهم الا بإذن من بني صهيون ..

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