«الحناكي» : «من المستفيد من نزع ملعب الهلال وتأجيره مجانًا للنصر؟»

طلال الغامدي (صدى):
استنكر الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، تصريح نادي النصر الأخير بشأن عدم تكفله بتأجير ملعب الجامعة.
وتساءل "الحناكي" عن الجهة التي من الممكن أن تأخذ مثل هذه الخطوة وتأخذ الملعب من أجل تأجيره لنادي النصر دونًا عن غيره.
وقال "الحناكي" : "ماهذه الجهة التي تستأجر ملعب ب25 مليون ريال سنوياً ولمدة عشرة اعوام اي (ربع مليار ريال)..ثم تمنحه لنادي مجاناً !!".
وتابع : "ولماذا لاتمنحه لنادي آخر مثلاً الرياض او الشباب !؟.. ولن اقول الهلال لاني اتوقع ان اهم اهداف هذا الإنفاق الملياري هو إنتزاع الملعب منه".