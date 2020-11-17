الأعداد السابقة للصحيفة

مربو مواشٍ: نضمن انخفاض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال في حالة واحدة (فيديو)

Time منذ 32 دقيقة
Views 1787
Comment 6
مربو مواشٍ: نضمن انخفاض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال في حالة واحدة (فيديو)

حمود العنزي (صدى):
قال سعود الهفتاء، المهتم بمجال تنمية الثروة الحيوانية، إن ارتفاع أسعار الأغنام في الآونة الأخيرة يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، وبالأخص الشعير.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لـ"الراصد" إنه يحدث تلاعبا من قبل بعض المزارع التي يسيطر عليها الأجانب.

وأكد على أن ارتفاع أسعار الأعلاف دون مبرر واضح يُعد من الأسباب الرئيسية لعزوف بعض العاملين عن الاستمرار في هذا النشاط؛ لذلك ترك عدد كبير هذا المجال.

وأوضح أن هناك حالة واحدة لخفض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال، وهي إن يتم خفض سعر الشعير إلى 20 ريالا للكيس، مؤكدًا أن ذلك سيتسبب في كثرة المربين والاهتمام بالأغنام، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض السعر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذا صقيع وليس ضباب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
مايدخل عليهم طير ، لو هو طير من السماء ، مايدخل عليهم الا بإذن من بني صهيون ..

أخر الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون
مجلس الوزراء يوافق على النظام الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون
Time منذ دقيقة Views 1040
أصالة ترد على تركي آل الشيخ: "هل حيطول الموضوع؟"
أصالة ترد على تركي آل الشيخ: "هل حيطول الموضوع؟"
Time منذ 9 دقائق Views 223
"التحالف" يعلن تدمير دفاع جوي معادي تابع للحوثيين
"التحالف" يعلن تدمير دفاع جوي معادي تابع للحوثيين
Time منذ 18 دقيقة Views 1343
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
Time منذ 23 دقيقة Views 1675
إصابات في انقلاب مركبة بحائل
إصابات في انقلاب مركبة بحائل
Time منذ 28 دقيقة Views 1382
شاب يقتل والدته وشقيقه طعنا بالسكين
شاب يقتل والدته وشقيقه طعنا بالسكين
Time منذ 28 دقيقة Views 361
مربو مواشٍ: نضمن انخفاض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال في حالة واحدة (فيديو)
مربو مواشٍ: نضمن انخفاض أسعار الأغنام إلى أقل من 800 ريال في حالة واحدة (فيديو)
Time منذ 32 دقيقة Views 1787
أهم شيء الكشتة في الشتاء
أهم شيء الكشتة في الشتاء
Time منذ 38 دقيقة Views 363
الشايب تندم بالزواج
الشايب تندم بالزواج
Time منذ 39 دقيقة Views 313
علق مثبت السرعه في القارب بدون سائق
علق مثبت السرعه في القارب بدون سائق
Time منذ 40 دقيقة Views 299