فيتوريا عن ملعب الجامعة: مَعْقِل يليق بالنصر

طلال الغامدي (صدى):
أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، خلال حفل تدشين استاد جامعة الملك سعود في الرياض ملعبًا رسميًا للفريق خلال الفترة المقبلة، أنه متحمس للعب في هذا المكان الذي يليق بالفريق.
وقال "فيتوريا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم : "أنا متحمس جدًا لهذه التجربة الكبيرة، واللعب في هذا المكان.. جاء وقت تغيير المكان لمعقل يليق بالنصر ونحن نعمل لهذا، واللاعبون ينتظرون تلك اللحظات".
يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل، محمد الخريجي، أعلن خلال حفل التدشين عن إطلاق اسم "مرسول بارك" على ملعب النصر الجديد استاد جامعة الملك سعود، في الرياض.