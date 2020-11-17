أبرز المعلومات عن المهاجر العظيم الذي يقف وراء لقاح كورونا

وكالات (صدى):
باتت شركة موديرنا اسما مهمًا في الأخبار العالمية إثر إثبات لقاحها الذي أنتجته فعالية تصل إلى 94.5 في المئة في مقاومة فيروس كورونا.
وسلطت الأضواء على لبناني من أصول أرمنية، يترأس مجلس إدارة الشركة هو المهاجر العظيم نوبار أفيان (58 عاما)، مستثمر ولد في بيروت في 1962، وهاجر مع عائلته إلى كندا في 1976.
ويعرف أفيان بأنه أحد رجال الأعمال الرياديين الناجحين، كان قد درس الهندسة الكيميائية في جامعة ماكغيل في مونتريال في 1983، وتابع تعليمه بعدها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتخرج منها بدرجة الدكتوراه في الهندسة الحيوية في 1987.
وقد أسس شركته فلاغ شيب بيونيرنغ عام 2000، وهي صندوق استثماري متخصص في الاستثمار في الشركات التي تعمل في المجالات الصحية والطبية, وتستثمر هذه الشركة أكثر من 100 مشروع علمي تق…