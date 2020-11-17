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شاهد.. فيديو يوثق الحياة في البوسنة والهرسك قبل 80 عاما

Time منذ ساعة
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شاهد.. فيديو يوثق الحياة في البوسنة والهرسك قبل 80 عاما

ساراييفو (صدى):
أظهر مقطع فيديو قصير ونادر متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحياة العامة في عاصمة البوسنة والهرسك "سراييفو" قبل أكثر من 80 عاما.

وبين الفيديو الذي تم تصويره عام 1939م جانبا من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وظهرت عدد من السيدات أثناء قيامهن بالتسوق مرتدين النقاب وملابس واسعة محتمشة.

كما أظهر الفيديو عدد من الأشخاص يباشرون عملهم في ممارسة الحرف المختلفة وعرض بصائعهم للزبائن لبيعها.

و "سراييفو" هي العاصمة وأكبر مدينة في البوسنة والهرسك، تقع في وادي سراييفو أكبر منطقة في البوسنة، وتحاط من قبل جبال الألب الدينارية وتقع على طول نهر ميلجاكا في قلب جنوب شرق أوروبا و البلقان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا لها من هبلااااا .. الرصاص يطيح على الناااس ...
حسين الحريري
عز الله كان بياخذون الهلال باجانبه
واضح*** وصريح***
فعلا :-الحاجة أم الإختراع.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ...
🚴‍♀️
وش رايك ابو سيكل يكشف عليك....

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