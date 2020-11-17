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تويتر تطلق خاصية جديدة خلال الأيام القادمة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1462
تويتر تطلق خاصية جديدة خلال الأيام القادمة

وكالات (صدى):
كشفت شركة تويتر اليوم الثلاثاء عن قرب إطلاق خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة، على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام.

وأكدت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب.. لأنها تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

وتتضمن تغريدات اليوم الواحد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

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أحدث التعليقات

ابوجود
دونالد ترامب هذا مثل نادي النصر فاسد وهو يدري انه فاسد وفاشل، ويحط اللوم على الهلال الناجح ، ولكل ناجح اعداء واعداء الهلال النصر الذي ليس له من اسمه نصيب سوى السقوط تلوى السقوط والفشل بعد الفشل.
abdul
" الولد ماتقبل الخسارة ". ممكن من عشيرة آل ترامپ
ابوسامي
ياصدي لا تجيبون اخبار التافهين
ماجد
تجربة تعطي ذي حق حقه ولا زال الجمهوريين يتألمون من اوجاعها لأنها شكلت لهم صدمة غير طبيعية .. اليوم أربعة جمهوريين سحبوا شكاوى رفعوها للمحكمة العليا لثلاث ولايات متارجحة..
ورده
صعبه والله انا احب عسكري سعودي لنا اكثر من سنة واتمنى نتزوج 🥺💔

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