تويتر تطلق خاصية جديدة خلال الأيام القادمة

وكالات (صدى):
كشفت شركة تويتر اليوم الثلاثاء عن قرب إطلاق خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة، على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام.
وأكدت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب.. لأنها تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".
وتتضمن تغريدات اليوم الواحد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.