رئيس النصر: لن نتحمل أي مبلغ مالي في ملعب الجامعة

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، استحواذ الفريق على ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات قادمة، من شركة الوسائل السعودية، مطلقًا اسم مرسول بارك عليه، مبينا أن النادي لن يتحمل أي مبلغ مالي، في استئجار ملعب الجامعة.
وأكد رئيس النصرأن الشركات الراعية، هي من ستتحمل مبلغ استئجار الملعب، مقابل بعض الامتيازات المستقبلية، لافتا إلى أنه كان يحلم دائمًا بامتلاك النصر ملعبًا مشابه لاستاد أرسنال ومانشستر يونايتد.
وأشار إلى أن ملعب مرسول بارك، تحفة معمارية، ستساعد نجوم الفريق على الإبداع، وإظهار مهاراتهم الفنية.