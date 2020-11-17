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رئيس النصر: لن نتحمل أي مبلغ مالي في ملعب الجامعة

Time منذ ساعة
Views 1801
رئيس النصر: لن نتحمل أي مبلغ مالي في ملعب الجامعة

ماجد محمد (صدى):
أعلن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، استحواذ الفريق على ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات قادمة، من شركة الوسائل السعودية، مطلقًا اسم مرسول بارك عليه، مبينا أن النادي لن يتحمل أي مبلغ مالي، في استئجار ملعب الجامعة.

وأكد رئيس النصرأن الشركات الراعية، هي من ستتحمل مبلغ استئجار الملعب، مقابل بعض الامتيازات المستقبلية، لافتا إلى أنه كان يحلم دائمًا بامتلاك النصر ملعبًا مشابه لاستاد أرسنال ومانشستر يونايتد.

وأشار إلى أن ملعب مرسول بارك، تحفة معمارية، ستساعد نجوم الفريق على الإبداع، وإظهار مهاراتهم الفنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يا لها من هبلااااا .. الرصاص يطيح على الناااس ...
حسين الحريري
عز الله كان بياخذون الهلال باجانبه
واضح*** وصريح***
فعلا :-الحاجة أم الإختراع.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. حلو ...
🚴‍♀️
وش رايك ابو سيكل يكشف عليك....

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