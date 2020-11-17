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إجراءات تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد إلكترونيا

Time منذ 44 دقيقة
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إجراءات تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد إلكترونيا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد عبر بوابتها الإلكترونية.

ولفتت إلى أن خدمة تحديث بيانات عامل تتيح الاستعلام عن بيانات العامل مع العلم انه سيتم عرض رسالة توضيحية عند إجراء تحديث لبيانات العامل من الداخلية، على الموقع.

وأوضحت أن هذه الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، قائلة إن اجرائها يستوجب الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة.

وجاءت الخطوات الأساسية اللازم القيام بها وإتباعها للاستفادة من الخدمة كالتالي:

- اختيار خدمة استعراض/ تحديث بيانات عامل من قائمة خدمات العمالة.

- الاستعلام عن العامل عن طريق إدخال رقم (بطاقة الهوية / الإقامة / الحدود).

- يتم عرض / تحديث بيانات العامل.

وفيما يخص تعديل التعاقد ، قالت إن هذه الخدمة توفر للمنشأة نقل بعض أو كل عمالتها المرتبطة بعقد حكومي معين إلى عقد حكومي أخر قائم.

وحددت الوزارة، الضوابط والشروط التي بتطلب الاستفادة من الخدمة توافرها وتتمثل في المتطلبات التالية:

- يجب أن يكون للمنشأة عقود سارية المفعول.

- يجب ألا يكون على المنشأة ملاحظات تمنعھا من استخدام خدمة نقل العمالة بين العقود.

- أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية, بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

- وظائف العمالة المراد نقلھا يجب أن تتلاءم مع الوظائف المتاحة في العقد المراد النقل إليه.

وجاءت الخطوات الأساسية اللازم القيام بها وإتباعها للاستفادة من الخدمة كالتالي:

- تسجيل الدخول عن طريق الموقع واختر المنشأة، ثم اختر خدمة: (الاستقدام للمنشآت والشركات(.

- الضغط على رابط: «خدمة نقل العمالة بين العقود» سيتيح لك النظام عرض جميع العقود وتفاصيلها، قم باختيار العقد المراد نقل العمالة منه.

- اختر العقد المراد نقل العمالة اليه، سيتيح لك النظام خاصية البحث بالعمالة عن طريق رقم الاقامة او رقم الحدود.

- بعد اختيار العمال ونقلهم بين العقدين قم بالضغط على «إرسال» لاستكمال اجراءات الطلب.

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أحدث التعليقات

ابوجود
دونالد ترامب هذا مثل نادي النصر فاسد وهو يدري انه فاسد وفاشل، ويحط اللوم على الهلال الناجح ، ولكل ناجح اعداء واعداء الهلال النصر الذي ليس له من اسمه نصيب سوى السقوط تلوى السقوط والفشل بعد الفشل.
abdul
" الولد ماتقبل الخسارة ". ممكن من عشيرة آل ترامپ
ابوسامي
ياصدي لا تجيبون اخبار التافهين
ماجد
تجربة تعطي ذي حق حقه ولا زال الجمهوريين يتألمون من اوجاعها لأنها شكلت لهم صدمة غير طبيعية .. اليوم أربعة جمهوريين سحبوا شكاوى رفعوها للمحكمة العليا لثلاث ولايات متارجحة..
ورده
صعبه والله انا احب عسكري سعودي لنا اكثر من سنة واتمنى نتزوج 🥺💔

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