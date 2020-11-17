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مليشيات الحوثي تحول الأفراح إلى مآتم لأنها تؤخر النصر الإلهي

Time منذ ساعة
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مليشيات الحوثي تحول الأفراح إلى مآتم لأنها تؤخر النصر الإلهي

فهمي محمد (صدى):
عادت مليشيات الحوثي الإرهابية من جديد لتحول الأفراح وحفلات التخرج في اليمن إلى مجازر؛ ليؤكدون على أنهم أعداء للحياة ويستفزهم الفرح.

وقالت مصادر في صنعاء، إن جماعة الحوثي الإيرانية تواصل اقتحام حفلات الزفاف والتخرج في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في اليمن؛ لتقييد الحريات وفرض تعاليمها المتطرفة.

وأوضحت المصادر إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تقتحم قاعات الأفراح والتخرج بقوة السلاح لمنع الأغاني والأناشيد الوطنية بذريعة أنها «السبب في تأخر النصر الإلهي»، لتضيف إلى تاريخ انتهاكاتها الإجرامية في حق الشعب اليمني فصل جديد.

ومنعت المليشيات الإرهابية الموسيقى والغناء في الأفراح والحفلات، ومنعت الآلات الموسيقية في المدارس.

وهاجمت عناصر الجماعة أكثر من 85 عرسًا وحفل تخرج في 5 مدن واقعة تحت سيطرتها، تحت مزاعم منع الغناء ومكبرات الصوت.

واعتقل الحوثيون خلال الفترة نفسها ما يزيد على 220 شخصًا من أهالي العرسان وفنانين وطلبة كانوا يحتفلون بمناسبة تخرجهم.

وتصدرت محافظة حجة قائمة المدن التي طالتها حملات الترهيب بواقع 28 عملية اقتحام خلال تلك الفترة، تلتها العاصمة صنعاء في المرتبة الثانية بواقع 23 حادث اقتحام، ثم محافظة إب بـ19 عملية اقتحام، ثم محافظة ذمار بواقع 15 عملية.

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أحدث التعليقات

ابوجود
دونالد ترامب هذا مثل نادي النصر فاسد وهو يدري انه فاسد وفاشل، ويحط اللوم على الهلال الناجح ، ولكل ناجح اعداء واعداء الهلال النصر الذي ليس له من اسمه نصيب سوى السقوط تلوى السقوط والفشل بعد الفشل.
abdul
" الولد ماتقبل الخسارة ". ممكن من عشيرة آل ترامپ
ابوسامي
ياصدي لا تجيبون اخبار التافهين
ماجد
تجربة تعطي ذي حق حقه ولا زال الجمهوريين يتألمون من اوجاعها لأنها شكلت لهم صدمة غير طبيعية .. اليوم أربعة جمهوريين سحبوا شكاوى رفعوها للمحكمة العليا لثلاث ولايات متارجحة..
ورده
صعبه والله انا احب عسكري سعودي لنا اكثر من سنة واتمنى نتزوج 🥺💔

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