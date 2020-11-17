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مجموعة من الرجال يحتسون الشاي قديما
منذ ساعة
832
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أحدث التعليقات
ابوجود
دونالد ترامب هذا مثل نادي النصر فاسد وهو يدري انه فاسد وفاشل، ويحط اللوم على الهلال الناجح ، ولكل ناجح اعداء واعداء الهلال النصر الذي ليس له من اسمه نصيب سوى السقوط تلوى السقوط والفشل بعد الفشل.
abdul
" الولد ماتقبل الخسارة ". ممكن من عشيرة آل ترامپ
ابوسامي
ياصدي لا تجيبون اخبار التافهين
ماجد
تجربة تعطي ذي حق حقه ولا زال الجمهوريين يتألمون من اوجاعها لأنها شكلت لهم صدمة غير طبيعية .. اليوم أربعة جمهوريين سحبوا شكاوى رفعوها للمحكمة العليا لثلاث ولايات متارجحة..
ورده
صعبه والله انا احب عسكري سعودي لنا اكثر من سنة واتمنى نتزوج 🥺💔
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