فلسطين تستأنف العلاقات مع إسرائيل

القدس المحتلة (صدى):
أعلن مسؤول فلسطيني، عن استئناف التنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وإعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه حتى مايو الماضي.
وكان قد تم تعليق العلاقة بينهما؛ بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية.
وقال رئيس اللجنة المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إنه "في ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".