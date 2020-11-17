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فلسطين تستأنف العلاقات مع إسرائيل

Time منذ 8 دقائق
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فلسطين تستأنف العلاقات مع إسرائيل

القدس المحتلة (صدى):
أعلن مسؤول فلسطيني، عن استئناف التنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وإعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه حتى مايو الماضي.

وكان قد تم تعليق العلاقة بينهما؛ بسبب خطة ضم أراض بالضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الإستراتيجية.

وقال رئيس اللجنة المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إنه "في ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

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أحدث التعليقات

ابوجود
دونالد ترامب هذا مثل نادي النصر فاسد وهو يدري انه فاسد وفاشل، ويحط اللوم على الهلال الناجح ، ولكل ناجح اعداء واعداء الهلال النصر الذي ليس له من اسمه نصيب سوى السقوط تلوى السقوط والفشل بعد الفشل.
abdul
" الولد ماتقبل الخسارة ". ممكن من عشيرة آل ترامپ
ابوسامي
ياصدي لا تجيبون اخبار التافهين
ماجد
تجربة تعطي ذي حق حقه ولا زال الجمهوريين يتألمون من اوجاعها لأنها شكلت لهم صدمة غير طبيعية .. اليوم أربعة جمهوريين سحبوا شكاوى رفعوها للمحكمة العليا لثلاث ولايات متارجحة..
ورده
صعبه والله انا احب عسكري سعودي لنا اكثر من سنة واتمنى نتزوج 🥺💔

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