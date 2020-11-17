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نتائج إعادة فرز الأصوات في جورجيا تفضح عملية التزوير

Time منذ 45 دقيقة
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نتائج إعادة فرز الأصوات في جورجيا تفضح عملية التزوير

واشنطن (صدى):
فضحت عملية إعادة فرز الأصوات الانتخابية بولاية جورجيا الأمريكية، التلاعب والتزوير الذي حدث في الانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكشفت عملية إعادة الفرز عن وجود 2600 صوت لم يتم احتسابه، من بينها 800 صوت للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

من جانبه، أكد رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا، لوك مارتن، أن الأمر "مقلق"، في حين ألقى سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر باللوم على المسؤولين عن عملية الاقتراع.

يُشار إلى أن "ترامب" لا يحتاج إلى إعادة فرز الأصوات للفوز في الانتخابات، بل يكفيه أن تؤكد المحكمة على وجود تزويرًا في الأصوات.

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فوز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية لا يرتبط بإعادة فرز الأصوات

 

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
طلتها ناعمه تجنن 🤩😍
.M.
ذنبهن ع جنبهن يحاسبهن رب الكون العظيم يوم لاينفع لامال ولابنون
واضح*** وصريح***
الطفقه، والفهاوة إذا إجتمعا مع قل الدبره تكون النتائج وخيمة وقد لاتحمد عواقبها..
QLQ
... اهلا بالعيد
.M.
لاشك بأن التدخين مضر جداً وأول ضرر هو ضرره لصحة الإنسان ثم المال ثم البيئة فألي يدخن يعتبر إنسان غبي يبذر بأمواله وصحته

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