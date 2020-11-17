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الملك سلمان يشارك في إخماد حريق ضخم في مستودع بالرياض قبل 57 عامًا (صورة)

Time منذ ساعة
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الملك سلمان يشارك في إخماد حريق ضخم في مستودع بالرياض قبل 57 عامًا (صورة)

عادل الحربي (صدى):
يزخر تاريخ الملك سلمان؛ خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالكثير من المواقف التي تؤكد تضحيته منقطعة النظير وحبه للوطن.

وكشفت قصاصة ورقية من صحيفة البلاد أحد تلك المواقف لخادم الحرمين الشريفين، ورد فعله عندما نشب حريق بالرياض قبل 57 عاماً عندما كان أميراً للمنطقة حينها.

وأوضحت الصحيفة أن الملك سلمان حرص على المشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع عام 1963 في مستودعات تابعة لمؤسسة عبدالعزيز بن نصار جرّاء انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز.

وشارك أيضًا في إخماد الحريق كل من مدير شرطة الرياض، وكثير من ضباط الشرطة، ورئيس مطافئ الرياض، في إخماد الحريق.

وتعرض الملازم سعيد جراح و3 جنود من المطافئ للإغماء خلال إخماد الحريق ، وتم نقلهم إلى المستشفى، لذلك أمر الملك سلمان بمتابعة حالتهم .

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
طلتها ناعمه تجنن 🤩😍
.M.
ذنبهن ع جنبهن يحاسبهن رب الكون العظيم يوم لاينفع لامال ولابنون
واضح*** وصريح***
الطفقه، والفهاوة إذا إجتمعا مع قل الدبره تكون النتائج وخيمة وقد لاتحمد عواقبها..
QLQ
... اهلا بالعيد
.M.
لاشك بأن التدخين مضر جداً وأول ضرر هو ضرره لصحة الإنسان ثم المال ثم البيئة فألي يدخن يعتبر إنسان غبي يبذر بأمواله وصحته

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