«كاس» تحدد موعد النظر في استئناف الاتحاد ضد «فيفا» بشأن عقوبة بيليتش

نواف السالم (صدى):
تلقت إدارة نادي الاتحاد، إخطارًا رسميًا من قبل المحكمة الدولية "كاس"؛ حول موعد جلسة الاستئناف ضد قرار الفيفا بتغريم النادي لصالح سلافين بيليتش مدرب الفريق الأسبق.
وحددت المحكمة يوم 25 نوفمبر الجاري، من أجل النظر في استئناف نادي الاتحاد، حيث ألزم "الفيفا" النادي بدفع غرامة الـ58 مليون ريال لصالح بيليتش، مع تحمل النادي بعض مصاريف التقاضي.
يذكر أن بيليتش طالب بالحصول على 15.5 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 58 مليون ريال، قيمة الشرط الجزائي في عقد الـ3 سنوات للمدرب، بداعي إنهاء عقد لسبب غير مشروع
وتولى بيليتش قيادة نادي الاتحاد على مدار عام، بين أكتوبر 2018 وفبراير 2019.