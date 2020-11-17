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حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء على المملكة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1442
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الأربعاء، مشيرة إلى تكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

وأوضح تقرير الأرصاد نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدي الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والجوف. في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15_40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 28_40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ظهره صار قزاز مجرووش ..
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــ✵ـــر
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