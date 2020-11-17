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أول تحرك من العنف الأسري تجاه أب أساء لابنه

Time منذ 23 دقيقة
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أول تحرك من العنف الأسري تجاه أب أساء لابنه

علي القحطاني (صدى):
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع حالة إساءة أب لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، بعد تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال المركز "‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع ظهر فيه شخص أساء لابنه بطريقة تخالف نظام حماية الطفل، نوضح بأنه تم رصد الحالة".

وأكد مركز العنف الأسري أنه جاري اتخاذ اللآزم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

وكان قد انتشر مقطع فيديو، يوثق أب يُعلم ابنه كيف يُدخن "الشيشة" ما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا بسرعة محاسبته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ظهره صار قزاز مجرووش ..
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــ✵ـــر
12 مليون يورو .. سبحان موزع الارزاق

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