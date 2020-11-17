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تطورات قضية "ترامب" في بنسلفانيا بعد انسحاب محاميين

Time منذ ساعة
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تطورات قضية "ترامب" في بنسلفانيا بعد انسحاب محاميين

واشنطن (صدى):
تنظر المحكمة الجزئية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الثلاثاء في حجج قضية حملة " ترامب " لمنع التصديق على فوز " بايدن " .

ومن المرجح خسارة " ترامب " في القضية بعد إعلان ثلاثة محامين عن حملته أمس الإثنين إنسحابهم من القضية دون تفسير ، وقبلت المحكمة إنسحاب إثنين منهما.

كما أكد خبراء قانونيون أن فرصة " ترامب " ضئيلة في تغيير نتائج الإنتخابات ، وأن القضية سيتم حسمها مبكراً لأن وزيرة خارجية بنسلفانيا ستصدق على النتيجة النهائية يوم 23 نوفمبر .

وكان " ترامب " قد رفع دعاوى قضائية ببطلان نتائج الإنتخابات في عدد من الولايات متهماً حملة " بايدن " بالتزوير .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ظهره صار قزاز مجرووش ..
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــ✵ـــر
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