تطورات قضية "ترامب" في بنسلفانيا بعد انسحاب محاميين

واشنطن (صدى):
تنظر المحكمة الجزئية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الثلاثاء في حجج قضية حملة " ترامب " لمنع التصديق على فوز " بايدن " .
ومن المرجح خسارة " ترامب " في القضية بعد إعلان ثلاثة محامين عن حملته أمس الإثنين إنسحابهم من القضية دون تفسير ، وقبلت المحكمة إنسحاب إثنين منهما.
كما أكد خبراء قانونيون أن فرصة " ترامب " ضئيلة في تغيير نتائج الإنتخابات ، وأن القضية سيتم حسمها مبكراً لأن وزيرة خارجية بنسلفانيا ستصدق على النتيجة النهائية يوم 23 نوفمبر .
وكان " ترامب " قد رفع دعاوى قضائية ببطلان نتائج الإنتخابات في عدد من الولايات متهماً حملة " بايدن " بالتزوير .