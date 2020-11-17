الأعداد السابقة للصحيفة

السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1791
السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض.

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي أو التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم مهارات التواصل الجيد، والتقدير الأساسي للأعمال والمصطلحات الفنية المستخدمة في دورهم، وإجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على استخدام مجموعة من برامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.

للتقديم أضغط هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ظهره صار قزاز مجرووش ..
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــ✵ـــر
12 مليون يورو .. سبحان موزع الارزاق

أخر الأخبار

الفيفا يعتزم تبسيط تقنية VAR
الفيفا يعتزم تبسيط تقنية VAR
Time منذ 3 دقائق Views 1085
الخارجية الهولندية تشكر سفارة المملكة على تعاونها في حادث إطلاق النار
الخارجية الهولندية تشكر سفارة المملكة على تعاونها في حادث إطلاق النار
Time منذ 10 دقائق Views 1214
المملكة ترفض قرار الاحتلال بطرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس
المملكة ترفض قرار الاحتلال بطرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس
Time منذ 15 دقيقة Views 1230
أول تحرك من العنف الأسري تجاه أب أساء لابنه
أول تحرك من العنف الأسري تجاه أب أساء لابنه
Time منذ 23 دقيقة Views 1450
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 30 دقيقة Views 209
مشجع يوثق لحظات جميلة وسط الملعب
مشجع يوثق لحظات جميلة وسط الملعب
Time منذ 31 دقيقة Views 203
المريض راح مع الخيل
المريض راح مع الخيل
Time منذ 31 دقيقة Views 198
ضبط مصري اغتصب قاصرا في روسيا
ضبط مصري اغتصب قاصرا في روسيا
Time منذ 31 دقيقة Views 513
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء على المملكة
Time منذ 36 دقيقة Views 1433
بالفيديو.. دبلوماسي إيراني منشق: طهران تحتضن أسر وعناصر من القاعدة
بالفيديو.. دبلوماسي إيراني منشق: طهران تحتضن أسر وعناصر من القاعدة
Time منذ 40 دقيقة Views 1382