السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات في مجال التطوير التنظيمي أو التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.
كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم مهارات التواصل الجيد، والتقدير الأساسي للأعمال والمصطلحات الفنية المستخدمة في دورهم، وإجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على استخدام مجموعة من برامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.
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