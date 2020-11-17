الكشف عن أولى صفقات الأهلي مع محترف دولي في الميركاتو الشتوي

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر مقربة من إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء اعتزام النادي التعاقد مع النجم الدولي الغاني اندريه ايو ، لاعب سونزاي سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي .
وقالت أن الأهلي يبدو متمسكاً باللاعب المحترف بعدما رشحه المدرب فلادان ميلويفيتش بعد مشاهدته في مباراة منتخب غانا أمام السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية .
الجدير بالذكر أن الدولي ايو شارك في 86 مباراه مع منتخب بلاده وفاز بالميدالية الفضية لكأس أمم افريقيا مرتين وشارك في نهائيات كأس العالم في البرازيل وله مسيرة كروية حافلة .