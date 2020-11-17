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الكشف عن أولى صفقات الأهلي مع محترف دولي في الميركاتو الشتوي

Time منذ ساعة
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الكشف عن أولى صفقات الأهلي مع محترف دولي في الميركاتو الشتوي

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر مقربة من إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء اعتزام النادي التعاقد مع النجم الدولي الغاني اندريه ايو ، لاعب سونزاي سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي .

وقالت أن الأهلي يبدو متمسكاً باللاعب المحترف بعدما رشحه المدرب فلادان ميلويفيتش بعد مشاهدته في مباراة منتخب غانا أمام السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

الجدير بالذكر أن الدولي ايو شارك في 86 مباراه مع منتخب بلاده وفاز بالميدالية الفضية لكأس أمم افريقيا مرتين وشارك في نهائيات كأس العالم في البرازيل وله مسيرة كروية حافلة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التهور مصيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. ظهره صار قزاز مجرووش ..
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــمـــر
الولد ده كويس
.؏ــــ✵ـــر
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