الأعداد السابقة للصحيفة

"آل الشيخ" يوجه قطاعات التعليم للاحتفاء بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1434
"آل الشيخ" يوجه قطاعات التعليم للاحتفاء بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، كافة قطاعات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ البرامج والفعاليات والمسابقات عن بُعد احتفاءً بحلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم للبلاد، والتي تصادف يوم غدٍ الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ.

وتضمن التوجيه إعداد مواد إعلامية مناسبة تتضمن المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وما يوليه -حفظه الله- من عناية واهتمام بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات والحرص على تعليمهم؛ حيث يأتي هذا التوجيه من وزير التعليم تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته، وترسيخ الأسس الشرعية والوطنية للبيعة ودلالاتها العميقة في نفوس الطلاب والطالبات.

وتشمل الفعالية برنامج (بيعة وولاء)، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقادته الأوفياء، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعر الفرح بذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والاعتزاز بمنجزات الوطن الشامخ.

ويُنفذ البرنامج بتقديم مجموعة من المشاركات الطلابية والأقوال والنصوص الوطنية عبر وسائل التواصل المعتمدة، ومشاركة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في البطاقات المتوفرة على الحائط الإلكتروني المخصص للبرنامج، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في المسابقة الوطنية من خلال تطبيق (تحدي) بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نشر رابط برنامج الاصطفاف الصباحي ليوم ذكرى البيعة من خلال جولة افتراضية معززة للواقع عبر وسائل التواصل المعتمدة لوزارة التعليم المتضمن نبذة عن سيرة خادم الحرمين الشريفين، ومجموعة من أقواله -حفظه الله-، وأبرز المنجزات المتحققة منذ توليه مقاليد الحكم.

ويُذكر أن وزارة التعليم نفذت العديد من البرامج والمسابقات لتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال مسابقات "صيفنا تحدي ونشاط"، التي أقيمت بواقع خمس جلسات لكل فرع وإجمالي 35 جلسة و10 محكمين لكل فرع، كذلك مسابقة "طاعة وولاء"، لمختلف المراحل الدراسية، ومسابقة "المملكة مدن وأماكن"، فضلًا عن مسابقة "رؤية المملكة"، ومسابقة" المملكة تاريخ وأحداث"، ومسابقة "النادي العملي الافتراضي" التي بلغ عدد أنشطتها 47 نشاطاً وطنياً لجميع المراحل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعلم انا الي وصلني أن الأمر مختلف تماماً ولافيه التحرش ولا تقارير والعلم من داخل المستشفى
أبو فهدة
وش ذا الشروط التعجيزية؟؟ ما ودكم انه يكون بعد شارك في حرب 67 وتحرير سيناء؟
نادر
انا اقول خلاص جمهور النصر.. نسو الهزيمة بعشرة لاعبين من التعاون والفريق الايراني... لذلك الادارة النصراوية على مر الاعوام تمتلك الذكاء وما يسمى الخبث الكروي... تعرف تمتص غضب الجمهور... بخبر او تغريدة.. وهذا تتعلمه الادارة من الادارة السابقة وصارت تتوارثه من جيل الى جيل.. بسبب الهرائم.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

الجمال السائبة تهدد سالكي طريق واحة جليل بالطائف
الجمال السائبة تهدد سالكي طريق واحة جليل بالطائف
Time منذ 3 دقائق Views 1095
ريال مدريد يحاول إقناع راموس بتجديد عقده
ريال مدريد يحاول إقناع راموس بتجديد عقده
Time منذ 9 دقائق Views 1132
«الصحة» : تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة» : تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1450
بالفيديو.. مصنع نسائي لإنتاج الفحم من مخلفات النخيل بالقصيم
بالفيديو.. مصنع نسائي لإنتاج الفحم من مخلفات النخيل بالقصيم
Time منذ 20 دقيقة Views 1390
بالفيديو.. الزعاق يوضح الفرق بين أمطار الصيف وأمطار الشتاء
بالفيديو.. الزعاق يوضح الفرق بين أمطار الصيف وأمطار الشتاء
Time منذ 25 دقيقة Views 1384
بالفيديو.. قصة أصغر صقارة في معرض الصقور والصيد
بالفيديو.. قصة أصغر صقارة في معرض الصقور والصيد
Time منذ 30 دقيقة Views 1464
الأرصاد: أمطار رعدية على 8 مناطق بدءً من الخميس المقبل
الأرصاد: أمطار رعدية على 8 مناطق بدءً من الخميس المقبل
Time منذ 36 دقيقة Views 1656
"آل الشيخ" يوجه قطاعات التعليم للاحتفاء بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين
"آل الشيخ" يوجه قطاعات التعليم للاحتفاء بذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين
Time منذ 40 دقيقة Views 1434
نصائح يجب اتباعها عند السفر وحضور الحفلات للحماية من " كورونا "
نصائح يجب اتباعها عند السفر وحضور الحفلات للحماية من " كورونا "
Time منذ 46 دقيقة Views 1212
فهد الطبية تحذر من خطورة الولادة المبكرة
فهد الطبية تحذر من خطورة الولادة المبكرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1462