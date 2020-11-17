سر تردد النصر في التجديد لـ "أمرابط" رغم قرب انتهاء المهلة

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي صالح الطريقي على تأخر إدارة النصر في التجديد للنجم المغربي نور الدين أمرابط رغم إنتهاء عقده في يونيو المقبل .
وأكد "الطريقي" أن أمرابط يضغط بورقة الجماهير على إدارة النصر لعلمه حبهم له ، وفي نفس الوقت يطلب شروط مالية أخرى .
وأضاف أن إدارة " العالمي " مترددة بشأن التجديد للاعب حيث سيبلغ أمرابط عمر 34 سنة العام المقبل ، كما سيحقق مكاسب مالية أعلى في الشروط التي أملاها .
وكان " أمرابط " قد أمهل " العالمي " فرصة حتى يناير المقبل لتجديد عقده وإلا سيبدأ النظر في العروض المقدمة له .