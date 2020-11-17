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سر تردد النصر في التجديد لـ "أمرابط" رغم قرب انتهاء المهلة

Time منذ ساعة
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سر تردد النصر في التجديد لـ "أمرابط" رغم قرب انتهاء المهلة

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي صالح الطريقي على تأخر إدارة النصر في التجديد للنجم المغربي نور الدين أمرابط رغم إنتهاء عقده في يونيو المقبل .

وأكد "الطريقي" أن أمرابط يضغط بورقة الجماهير على إدارة النصر لعلمه حبهم له ، وفي نفس الوقت يطلب شروط مالية أخرى .

وأضاف أن إدارة " العالمي " مترددة بشأن التجديد للاعب حيث سيبلغ أمرابط عمر 34 سنة العام المقبل ، كما سيحقق مكاسب مالية أعلى في الشروط التي أملاها .

وكان " أمرابط " قد أمهل " العالمي " فرصة حتى يناير المقبل لتجديد عقده وإلا سيبدأ النظر في العروض المقدمة له .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعلم انا الي وصلني أن الأمر مختلف تماماً ولافيه التحرش ولا تقارير والعلم من داخل المستشفى
أبو فهدة
وش ذا الشروط التعجيزية؟؟ ما ودكم انه يكون بعد شارك في حرب 67 وتحرير سيناء؟
نادر
انا اقول خلاص جمهور النصر.. نسو الهزيمة بعشرة لاعبين من التعاون والفريق الايراني... لذلك الادارة النصراوية على مر الاعوام تمتلك الذكاء وما يسمى الخبث الكروي... تعرف تمتص غضب الجمهور... بخبر او تغريدة.. وهذا تتعلمه الادارة من الادارة السابقة وصارت تتوارثه من جيل الى جيل.. بسبب الهرائم.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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