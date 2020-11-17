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ريال مدريد يحاول إقناع راموس بتجديد عقده

Time منذ 9 دقائق
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ريال مدريد يحاول إقناع راموس بتجديد عقده

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تواصل مع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق، لتجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف 2021.

وعرض بيريز على راموس عقداً لمدة موسمين، مع حصوله على نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه حالياً، والذي يبلغ نحو 12 مليون يورو؛ حيث يفضل اللاعب وضع خيار موسم ثالث في العقد مع رفع راتبه السنوي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق نهائي بين الطرفين.

ومن الجدير بالذكر، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، يضغط بقوة من أجل تجديد عقد راموس، مع انخفاض مستوى فاران وعدم تأقلم البرازيلي ميليتاو.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعلم انا الي وصلني أن الأمر مختلف تماماً ولافيه التحرش ولا تقارير والعلم من داخل المستشفى
أبو فهدة
وش ذا الشروط التعجيزية؟؟ ما ودكم انه يكون بعد شارك في حرب 67 وتحرير سيناء؟
نادر
انا اقول خلاص جمهور النصر.. نسو الهزيمة بعشرة لاعبين من التعاون والفريق الايراني... لذلك الادارة النصراوية على مر الاعوام تمتلك الذكاء وما يسمى الخبث الكروي... تعرف تمتص غضب الجمهور... بخبر او تغريدة.. وهذا تتعلمه الادارة من الادارة السابقة وصارت تتوارثه من جيل الى جيل.. بسبب الهرائم.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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