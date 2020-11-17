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بالفيديو.. قصة أصغر صقارة في معرض الصقور والصيد

Time منذ 29 دقيقة
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بالفيديو.. قصة أصغر صقارة في معرض الصقور والصيد

علي القحطاني (صدى):
روت الطفلة شيهانه العنزي، اليوم الثلاثاء، قصتها كأصغر صقارة في معرض الصقور والصيد، قائلة أنها كانت تتدرب وتتعلم منذ طفولتها لحبها للصقور.

وكشفت الطفلة خلال مشاركتها مع برنامج "صباح السعودية" على قناة "السعودية" ، إنها كانت تشاهد إخوتها وهم يعتنون بالطيور، فأحبت ذلك وطلبت من والدها أن يعلمها كيفية الاهتمام بالصقور، لافتة إلى أن لديها صقور تهتم بها ومنها صقر اسمه "ممدوح" .

وأوضح والد شيهانه ضيف الله العنزي، إن ابنته كانت تهتم بالطيور عندما يكون هو مشغولا في عمله، فلاحظ موهبتها وحبها لها، لدرجة أنها كانت تعرف أسماء الطيور وأنواعها وأعمارها، مؤكدًا أن سبب نجاحها في موهبتها هو مشاركتها بنادي الصقور وهي بعمر 6 سنوات.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعلم انا الي وصلني أن الأمر مختلف تماماً ولافيه التحرش ولا تقارير والعلم من داخل المستشفى
أبو فهدة
وش ذا الشروط التعجيزية؟؟ ما ودكم انه يكون بعد شارك في حرب 67 وتحرير سيناء؟
نادر
انا اقول خلاص جمهور النصر.. نسو الهزيمة بعشرة لاعبين من التعاون والفريق الايراني... لذلك الادارة النصراوية على مر الاعوام تمتلك الذكاء وما يسمى الخبث الكروي... تعرف تمتص غضب الجمهور... بخبر او تغريدة.. وهذا تتعلمه الادارة من الادارة السابقة وصارت تتوارثه من جيل الى جيل.. بسبب الهرائم.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عسى خير إن شاء الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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