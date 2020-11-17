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مختصة في شؤون المرأة: الرجل يمكنه أن يحب امرأتين فى وقت واحد بصدق

Time منذ ساعة
Views 1306
مختصة في شؤون المرأة: الرجل يمكنه أن يحب امرأتين فى وقت واحد بصدق

القاهرة (صدى):
قالت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هبة عبدالعزيز، إنها ترى أن الرجل يمكن أن يرتبط بأكثر من امرأة فى وقت واحد وبصدق وإخلاص، حيث يمكنه أن يعشق اثنين فى آن واحد وبنفس الدرجة.

وتابعت المختصة في شؤون المرأة خلال برنامج تليفزيوني أنها ترفض فكرة زواج الرجل اثنين من النساء، ولكن قبل أن يتزوج الرجل زوجة أخرى على زوجته عليه أن يصارحها قبل الزفاف.

وأضافت : "لو لم يصارح الزوج زوجته قبل الزفاف تصبح طعنة كبيرة لها، لأنه يجب أن يمنح الزوجة الأولى مطلق الحرية فى استكمال حياتها معه من عدمه".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم نور والظلم ظلمات
د محمد ماجد بخش
لا فرق بين تمثيل وحدات العنصر أو تمثيل وحدات العناصر في تمثيل المكافيء الثقالي أو المغناطيسي ذلك تقرر بعد توحيد وحدات الكتلة الذرية على مستوى المجموع الممثل لدرجة الثبات حول محور مشترك ممثل ثابت ومتبدل، يمثل للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية المتباينة من مجموع لآخر، هنا العنصر الممثل ثابت في دلالة المحور المشترك بين وحدة الذرة ووحدة العنصر
ابو وليد
خلاص يرفعون نادي ابو خرقه احتجاج على جحفلي عشان تتم اعادة المباراه ههههههههه
عبدالله محمد الشهري
من أجمل القرارات وفقه الله وإن كنت أخشى أن تكون مسألة تخدير إعلامي فقط.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عساك العمى

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