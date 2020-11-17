مختصة في شؤون المرأة: الرجل يمكنه أن يحب امرأتين فى وقت واحد بصدق

القاهرة (صدى):
قالت مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هبة عبدالعزيز، إنها ترى أن الرجل يمكن أن يرتبط بأكثر من امرأة فى وقت واحد وبصدق وإخلاص، حيث يمكنه أن يعشق اثنين فى آن واحد وبنفس الدرجة.
وتابعت المختصة في شؤون المرأة خلال برنامج تليفزيوني أنها ترفض فكرة زواج الرجل اثنين من النساء، ولكن قبل أن يتزوج الرجل زوجة أخرى على زوجته عليه أن يصارحها قبل الزفاف.
وأضافت : "لو لم يصارح الزوج زوجته قبل الزفاف تصبح طعنة كبيرة لها، لأنه يجب أن يمنح الزوجة الأولى مطلق الحرية فى استكمال حياتها معه من عدمه".