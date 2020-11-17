مساعد أردوغان يعمل بالمخابرات الإيرانية ويتصل بتنظيم الإخوان في مصر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت وثائق مسرّبة من ملفات القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن المساعد الوثيق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والموكل بالشبكات السرية التركية في أوروبا، متين كولونك، كان في الأصل يعمل مع المخابرات الإيرانية في تهريب الأسلحة.
وأوضحت الوثائق، أنه عمل نائبًا لرئيس تنظيم "المغيرون" الذي يتصل بعلاقات مع الإخوان في مصر وتنظيمات إرهابية دولية، قبل أن يلتحق بحزب العدالة والتنمية، ويصبح نائبًا في البرلمان، ثم ليتفرغ بعد ذلك مساعدًا وثيقًا لأردوغان في تنظيمات تحشيد الشباب، وفي إدارة الشبكات السرية بأوروبا.
ويأتي ذلك في ظل قضية مقتل أوغور ممكو، الصحفي اليساري الذي قُتل عام 1993، على يد أتراك تم تدريبهم من قبل المخابرات الإيرانية؛ حيث تم تصنيف كولونك على أنه متشدد إسلامي متطرف مرتبط بالمخابرات الإيرانية، فقد تم تحصيل المعلومات حول كولونك من المدان إحسان ناز، رفيق كولونك في السلاح بالمجموعة العنفية المسماة "المغيرون" ، وفق ما أدلى به للشرطة في 19 أكتوبر 1982.