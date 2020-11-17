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مساعد أردوغان يعمل بالمخابرات الإيرانية ويتصل بتنظيم الإخوان في مصر

Time منذ 30 دقيقة
Views 1445
مساعد أردوغان يعمل بالمخابرات الإيرانية ويتصل بتنظيم الإخوان في مصر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت وثائق مسرّبة من ملفات القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن المساعد الوثيق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والموكل بالشبكات السرية التركية في أوروبا، متين كولونك، كان في الأصل يعمل مع المخابرات الإيرانية في تهريب الأسلحة.

وأوضحت الوثائق، أنه عمل نائبًا لرئيس تنظيم "المغيرون" الذي يتصل بعلاقات مع الإخوان في مصر وتنظيمات إرهابية دولية، قبل أن يلتحق بحزب العدالة والتنمية، ويصبح نائبًا في البرلمان، ثم ليتفرغ بعد ذلك مساعدًا وثيقًا لأردوغان في تنظيمات تحشيد الشباب، وفي إدارة الشبكات السرية بأوروبا.

ويأتي ذلك في ظل قضية مقتل أوغور ممكو، الصحفي اليساري الذي قُتل عام 1993، على يد أتراك تم تدريبهم من قبل المخابرات الإيرانية؛ حيث تم تصنيف كولونك على أنه متشدد إسلامي متطرف مرتبط بالمخابرات الإيرانية، فقد تم تحصيل المعلومات حول كولونك من المدان إحسان ناز، رفيق كولونك في السلاح بالمجموعة العنفية المسماة "المغيرون" ، وفق ما أدلى به للشرطة في 19 أكتوبر 1982.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم نور والظلم ظلمات
د محمد ماجد بخش
لا فرق بين تمثيل وحدات العنصر أو تمثيل وحدات العناصر في تمثيل المكافيء الثقالي أو المغناطيسي ذلك تقرر بعد توحيد وحدات الكتلة الذرية على مستوى المجموع الممثل لدرجة الثبات حول محور مشترك ممثل ثابت ومتبدل، يمثل للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية المتباينة من مجموع لآخر، هنا العنصر الممثل ثابت في دلالة المحور المشترك بين وحدة الذرة ووحدة العنصر
ابو وليد
خلاص يرفعون نادي ابو خرقه احتجاج على جحفلي عشان تتم اعادة المباراه ههههههههه
عبدالله محمد الشهري
من أجمل القرارات وفقه الله وإن كنت أخشى أن تكون مسألة تخدير إعلامي فقط.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عساك العمى

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