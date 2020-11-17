بالصور.. الكشف عن طقم المنتخب الوطني الجديد لموسم "2020-2021"

نواف السالم (صدى):
كشف المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، عن طقم الفريق الجديد لموسم" 2020 - 2012"، حيث تميز القميص باللون الابيض ويحدد أطرافه اللون الأخضر.
وظهر اللاعبان سالم الدوسري وعبدالله الحمدان وهما يرتديان طقم الأخضر الجديد, كما كشف المنتخب الوطني عن الطقم الاحتياطي للفريق لموسم 2020 - 2021، حيث تميز باللون الأخضر.
ويذكر أن المنتخب الوطني سيختتم معسكره في الرياض بمواجهة منتخب جامايكا علم جاميكا وديًا تمام السابعة والنصف، مساءً، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وكانت الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفايروس كورونا، حيث سيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.