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بالصور.. الكشف عن طقم المنتخب الوطني الجديد لموسم "2020-2021"

Time منذ 58 دقيقة
Views 1678
بالصور.. الكشف عن طقم المنتخب الوطني الجديد لموسم "2020-2021"

نواف السالم (صدى):
كشف المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، عن طقم الفريق الجديد لموسم" 2020 - 2012"، حيث تميز القميص باللون الابيض ويحدد أطرافه اللون الأخضر.

وظهر اللاعبان سالم الدوسري وعبدالله الحمدان وهما يرتديان طقم الأخضر الجديد, كما كشف المنتخب الوطني عن الطقم الاحتياطي للفريق لموسم 2020 - 2021، حيث تميز باللون الأخضر.

ويذكر أن المنتخب الوطني سيختتم معسكره في الرياض بمواجهة منتخب جامايكا علم جاميكا وديًا تمام السابعة والنصف، مساءً، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكانت الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفايروس كورونا، حيث سيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم نور والظلم ظلمات
د محمد ماجد بخش
لا فرق بين تمثيل وحدات العنصر أو تمثيل وحدات العناصر في تمثيل المكافيء الثقالي أو المغناطيسي ذلك تقرر بعد توحيد وحدات الكتلة الذرية على مستوى المجموع الممثل لدرجة الثبات حول محور مشترك ممثل ثابت ومتبدل، يمثل للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية المتباينة من مجموع لآخر، هنا العنصر الممثل ثابت في دلالة المحور المشترك بين وحدة الذرة ووحدة العنصر
ابو وليد
خلاص يرفعون نادي ابو خرقه احتجاج على جحفلي عشان تتم اعادة المباراه ههههههههه
عبدالله محمد الشهري
من أجمل القرارات وفقه الله وإن كنت أخشى أن تكون مسألة تخدير إعلامي فقط.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عساك العمى

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