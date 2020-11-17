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وفاة طبيب سكاكا متأثراً بالرصاص وتفاصيل جديدة حول أسباب الجريمة

Time منذ ساعة
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وفاة طبيب سكاكا متأثراً بالرصاص وتفاصيل جديدة حول أسباب الجريمة

سكاكا (صدى):
أكدت مصادر اليوم الثلاثاء وفاة الطبيب الجزائري " مروان بورقعة " الذي أطلق مواطن النار عليه في سكاكا بمنطقة الجوف .

وقالت والدة الطبيب أن نجلها الراحل 49 عام وعمل في مستشفى سكاكا منذ عامين ، وأطلق عليه المتهم النار في موقف سيارات .

وكشفت عن دوافعه ، مؤكدة أن المتهم طلب من نجلها شهادة رعاية لزوجته لأنها رفعت عليه دعوى خلع بسبب الإهمال ويريد إثبات عكس ذلك .

وأضافت أن نجلها الطبيب أكد أن الشهادة غير متوفرة وأنه يمكن كتابة تقرير عن ذلك ، إلا أن المتهم انتقم منه بهذه الطريقة .

وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس وتم ضبط سلاح الجريمة وجاري إستكمال الإجراءات النظامية بحقه .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
العلم نور والظلم ظلمات
د محمد ماجد بخش
لا فرق بين تمثيل وحدات العنصر أو تمثيل وحدات العناصر في تمثيل المكافيء الثقالي أو المغناطيسي ذلك تقرر بعد توحيد وحدات الكتلة الذرية على مستوى المجموع الممثل لدرجة الثبات حول محور مشترك ممثل ثابت ومتبدل، يمثل للوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية المتباينة من مجموع لآخر، هنا العنصر الممثل ثابت في دلالة المحور المشترك بين وحدة الذرة ووحدة العنصر
ابو وليد
خلاص يرفعون نادي ابو خرقه احتجاج على جحفلي عشان تتم اعادة المباراه ههههههههه
عبدالله محمد الشهري
من أجمل القرارات وفقه الله وإن كنت أخشى أن تكون مسألة تخدير إعلامي فقط.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عساك العمى

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