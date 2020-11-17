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صورة ساحرة لجبال الحبلة بعد يوم ممطر
منذ 55 دقيقة
587
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أحدث التعليقات
حمود ابوعبدالله
من ( مخرج 33 ) الى ( مخرج 24 ) تحس انك داخل سباق رالي مو طريق عام لتهور بعض السائقين الشباب والله اني على اعصابي لين ما اوصل لبيتي في ظل عدم وجود الدوريات السرية كما بالسابق مع الاسف ما نشوفها إلا بالسناب الأمني فقط .
نجاة محمد
احتمال ما يعرفون العوم و جزاة الله كل خير لانقاذة الفتاة
Fdhjhzdij
والله لو انو الاسطورة ملك البوب مايكل جاكسون ههههههه هذا طعمية صعيدي معفن حديث النعمة
🚴♀️
٢٠٠ صيني يتفرجون...؟ لانهم صيني مغشوش يغرق مع الماء 😂😂😂
نجاة محمد
اشكرك انا خلاص تعبت الرد علي ناس مو قادرة تفهم لذك لن ارد
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