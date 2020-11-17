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"الشورى" يطالب بإعداد كتيب مع عقد الزواج لتوضيح حقوق الزوجين

Time منذ 40 دقيقة
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"الشورى" يطالب بإعداد كتيب مع عقد الزواج لتوضيح حقوق الزوجين

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى وزارة العدل ببيان ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78).

وطالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لدراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، بالإضافة إلى إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج يتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عندالطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

كما طالب الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، بجانب دراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة -التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
من ( مخرج 33 ) الى ( مخرج 24 ) تحس انك داخل سباق رالي مو طريق عام لتهور بعض السائقين الشباب والله اني على اعصابي لين ما اوصل لبيتي في ظل عدم وجود الدوريات السرية كما بالسابق مع الاسف ما نشوفها إلا بالسناب الأمني فقط .
نجاة محمد
احتمال ما يعرفون العوم و جزاة الله كل خير لانقاذة الفتاة
Fdhjhzdij
والله لو انو الاسطورة ملك البوب مايكل جاكسون ههههههه هذا طعمية صعيدي معفن حديث النعمة
🚴‍♀️
٢٠٠ صيني يتفرجون...؟ لانهم صيني مغشوش يغرق مع الماء 😂😂😂
نجاة محمد
اشكرك انا خلاص تعبت الرد علي ناس مو قادرة تفهم لذك لن ارد

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