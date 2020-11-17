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وظائف شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية

Time منذ ساعة
Views 1576
وظائف شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة لحاملي البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض وأفضلية القبول سيكون للسعوديين، بمسمى وظيفي "رئيس الحسابات" .

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة؛ المالية، معرفة قوية في المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ؛ الزكاة وخبرة ضريبة القيمة المضافة، خبرة في استخدام وحدات ERP المالية، خبرة في محاسبة المشروع وتقدير التكاليف.

وأشارت إلى أن ملخص المهام الوظيفية: إدارة جميع العمليات المحاسبية بما في ذلك الفواتير ، A / R ، A / P ، GL، إعداد ونشر البيانات المالية الشهرية في الوقت المناسب، دعم عملية إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام، تقييم المخاطر المالية وتخفيفها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التنسيق مع المراجعين الداخليين أو الخارجيين، إدارة أنشطة التخطيط المالي والميزنة والتحليل للأعمال، قيادة وإعداد دراسات الجدوى والعناية الواجبة والنمذجة المالية والتوقعات؛ بينما لمعرفة التفاصيل وطريقة التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

حمود ابوعبدالله
من ( مخرج 33 ) الى ( مخرج 24 ) تحس انك داخل سباق رالي مو طريق عام لتهور بعض السائقين الشباب والله اني على اعصابي لين ما اوصل لبيتي في ظل عدم وجود الدوريات السرية كما بالسابق مع الاسف ما نشوفها إلا بالسناب الأمني فقط .
نجاة محمد
احتمال ما يعرفون العوم و جزاة الله كل خير لانقاذة الفتاة
Fdhjhzdij
والله لو انو الاسطورة ملك البوب مايكل جاكسون ههههههه هذا طعمية صعيدي معفن حديث النعمة
🚴‍♀️
٢٠٠ صيني يتفرجون...؟ لانهم صيني مغشوش يغرق مع الماء 😂😂😂
نجاة محمد
اشكرك انا خلاص تعبت الرد علي ناس مو قادرة تفهم لذك لن ارد

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